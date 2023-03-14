استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد.

وخلال الاستقبال، كرّم رئيس اتحاد الصناعات الكويتية الفريق خالد راكان المكراد، واللواء خالد عبدالله فهد، ويأتي هذا التكريم لنجاح التعاون اللامحدود بين الاتحاد وقوة الإطفاء العام ودورهم الفعال في حماية الأرواح والممتلكات في مؤسسات الدولة ومن ضمنها القطاع الصناعي.

من جهته، اشاد الفريق المكراد بالتعاون بين القطاعين الحكومي والصناعي الذي سهل من عملية إنجاز المشاريع لتكون متاحة لجميع المتعاملين مع قطاع الوقاية بقوة الإطفاء العام لتحقيق غايات وأهداف القوة التي تنصب في سلامة الأمن المجتمعي لحفظ الأرواح والممتلكات، شاكرا في الوقت نفسه دور الاتحاد وتعاونه المستمر للوصول الى تلك الأهداف.

بدوره، أشاد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية بتميز قوة الإطفاء العام التي عملت على تذليل جميع العقبات أمام المشاريع الصناعية بهدف سرعة الإنجاز ورفع مستوى دليل اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.