

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم أمس تتويج العهد بطلا للدوري العام بنسخته الـ 63، بعد يومين على توقف مباراته الحاسمة مع الأنصار قبل نهايتها، بسبب اقتحام الجماهير أرض الملعب مع إشكالات متنقلة، في حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم العهد 3-2.



وعقدت اللجنة التنفيذية في الاتحاد جلسة مساء الإثنين بحثت خلالها أعمال الشغب المتكررة التي رافقت مباريات الدوري العام، لاسيما المباراة الأخيرة.



واعتبر الاتحاد نادي الأنصار «خاسرا مباراته أمام العهد في إطار الأسبوع العاشر من دورة التصفية النهائية للأندية الأوائل لبطولة الدوري العام للدرجة الأولي بنتيجة 3-0، استنادا للمادة 1 - 13 من نظام الانضباط».



وهذا اللقب هو التاسع للعهد ليفض شراكته مع النجمة، مقابل 14 لقبا لحامل الرقم القياسي الأنصار.



وأضاف الاتحاد في تعميمه «حسم 3 نقاط من الرصيد العام للأنصار واعتماد إحراز العهد بطولة الدوري العام للدرجة الأولي للموسم 2022-2023، وتهنئته»، كما قرر إقامة مباريات كأس لبنان بدون جمهور.



وأحال الاتحاد أحداث مباراة الأنصار والعهد إلى اللجنة التنفيذية، وكذلك مباراة الصفاء مع السلام زغرتا التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب الأول، إلا أنه لم يتم تثبيت نتيجتها بعدما شهدت أعمال شغب من خارج الملعب مع إطلاق نار فوق المدرجات، فضلا عن رشق الملعب بالحجارة من على بعض الأسطح.