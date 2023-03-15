نفت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، المزاعم التي وردت عبر أحد الفيديوهات التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية المغرضة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان إزالة أحد الكباري حديثة الإنشاء في مدينة العلمين الجديدة (كوبري دائري العلمين).



وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولا توجد إزالة لأحد الكباري بالعلمين الجديدة.



وأوضحت الهيئة أنه بشأن الكوبري المشار إليه في الفيديو فقد تم إنشاؤه سنة 2019 بخلوص رأسي (فرق الارتفاع) قدره 6 م طبقا لمعايير ومواصفات الكباري على الطرق.



وفي إطار إنشاء مشروع القطار السريع HSR وبسبب تعارض الخلوص الرأسي (فرق الارتفاع) المطلوب للقطار السريع مع كوبري البحيرات - العلمين أعلى السكة الحديد، والذي يتطلب رفع الكوبري القائم الآن بمقدار3م لتحقيق الخلوص الرأسي (فرق الارتفاع) المطلوب لمرور القطار الكهربائي السريع من أسفله وهو ما يتطلب تكسير جزء من البلاطة العلوية بطول إجمالي 88 م، مع الابقاء على الأعمدة والأساسات وإعادة استخدامها وإنشاء بلاطة جديدة في المنسوب المطلوب لهذا الجزء فقط والإبقاء على باقي الكوبري كما هو.



وأضاف البيان، أنه سيتم إنزال الكمرات الخرسانية سابقة الصب لإعادة استخدامها مع الابقاء على الأساسات والأعمدة لرفع الكوبري للمنسوب المطلوب وإعادة رفع الكمرات وصب البلاطة العلوية مرة أخرى، مبينا أن الطول المزمع تكسيره للبلاطات العلوية فقط هو 88 م والطول الإجمالي للكوبري 665 م وهو ما يمثل 14% وسيتم استخدام باقي عناصر الكوبري مره أخرى.



وأهابت وزارة النقل بالمواطنين لعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي تهدف إلى إحداث بلبلة للرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.