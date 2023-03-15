

القاهرة ـ ناهد إمام



نشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج فيديوغراف سلط الضوء على التعديلات الأخيرة التي تمت بشأن منح بعض التيسيرات والتسهيلات للمصريين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، في اطار الحملة الإعلامية لتوعية المصريين بالخارج للاستفادة من هذه التيسيرات.



وتضمنت التعديلات تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% من الضريبة الجمركية واستردادها بعد 5 سنوات بنفس سعر صرف العملة الأجنبية وقتها، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.



وجاء في التعديلات، مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة.



ولمشاهدة الفيديوغراف عبر الرابط:



https://fb.watch/jfmCQmABe0/؟mibextid=ykz3hl