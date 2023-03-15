

القاهرة - هالة عمران



وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا.



ونص مشروع القرار على أنه استثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام يوميا الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة «التيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.



كما نص مشروع القرار على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحال الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.



ونص مشروع القرار على أن يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 الجاري، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.



إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.



وأوضح المركز الإعلامي -في بيان امس- أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على أن المقررات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة كما هي دون حذف أي أجزاء منها، على أن يؤدي الطلاب الامتحانات في شهر يونيو 2023 في جميع أجزاء المقررات الدراسية كاملة، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.