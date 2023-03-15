ناهد إمام



أكد وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار حرص مصر على ضرورة مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة العينية والإغاثية للأشقاء في الدول العربية التي تشهد ضغوطا قاسية على نظمها الصحية جراء ما تشهده من صراعات ونزاعات، داعيا في الوقت نفسه جميع الدول العربية إلى استمرار تبادل تجاربها الصحية الناجحة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار مجلس وزراء الصحة العرب لما له من مردود إيجابي كبير في إتاحة المعلومات والأفكار الخلاقة فيما بينها.



جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب، امس بالجزائر، تحت رئاسة وزير الصحة الجزائري عبدالحق سايحي.



وأوضح عبدالغفار أن الواجب العربي والقومي يدفع الدول العربية إلى دراسة التوسع في أشكال الدعم المقدمة للدول التي تمر بظروف إنسانية وصحية عصيبة على غرار سورية ولبنان.



وأضاف أن مبادرة جمهورية مصر العربية بإنشاء الوكالة العربية للدواء جاء إدراكا منها بأن العمل العربي المشترك لن يتحقق سوى بترجمة حقيقية للأفكار البناءة على أرض الواقع، وحرصا منها على إنشاء كيان عربي للاستفادة والتعاون والتنسيق والتكامل مع هيئات الدواء العالمية، ورغبة صادقة بتنسيق وتسهيل الإجراءات اللازمة للاستفادة من القدرات التصنيعية في البلدان العربية، وهو ما سيحقق في نهايته استدامة دوائية لكل الدول العربية من خلال فتح أسواق جديدة للأدوية والمستلزمات التي تصنع داخل الدول العربية، وهو ما سيلقي بظلاله على دعم الاقتصادات العربية ويحقق في مجمله نموا اقتصاديا منشودا.