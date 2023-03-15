القاهرة - ناهد إمام



دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب العائدين من أوكرانيا، الذين لم يتقدموا لامتحانات تحديد مستوى سابقة، بسرعة التسجيل لحصر أعداد العائدين والراغبين في إجراء الامتحانات، لبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة.



وحثت الوزارة - بحسب بيان، امس - العائدين من أوكرانيا، الذين لم يتقدموا لإجراء امتحانات تحديد المستوى مسبقا، ضرورة التسجيل خلال الفترة من امس الثلاثاء وحتى السبت المقبل 18 مارس، وتشمل: «الاسم رباعيا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية»، وذلك لحصر الأعداد وبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة، وذلك من خلال الرابط التالي: (‏https://forms.gle/AYrGivPHNmUF6gKA8).



وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين الدارسين بالخارج ورعايتهم، في ظل التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحة العالمية.