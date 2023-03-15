

القاهرة - خلود أبوالمجد



يشارك الفنان محمد عبدالرحمن في منافسة دراما رمضان المقبل بمسلسل «كشف مستعجل» الذي يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبدالغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي، محمد علي رزق، والعمل تأليف إيهاب بليبل، إخراج شادي الرملي، إنتاج كريم أبوذكرى، ويعرض عبر قناة «dmc» ومنصة «Watch it»، ويقدم فيه دور «سهام عز الرجال» وهو دكتور أمراض نفسية وعصبية يقع في العديد من المواقف الصعبة لنرى كيف يتعامل معها بطريقة كوميدية طريفة.



كما انتهى عبدالرحمن من تصوير فيلمه «البطة الصفرا» المقرر عرضه خلال العام الحالي، ويقدم ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع «البطة الصفرا» في إطار كوميدي، ويشاركه البطولة: غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبوالروس وأحمد طلعت، والفيلم تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.



يذكر أن محمد عبدالرحمن شارك في «موسم الرياض» بمسرحيتي «سيدتي الجميلة» و«فرصة سعيدة».