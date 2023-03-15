

اختتمت جلسات الدورة العادية الـ 98 للجنة الدائمة للاعلام العربي، حيث تم خلال الجلسة الختامية عرض ومناقشة توصيات المشاركين.



وتأتي الدورة العادية الـ 98 للجنة الدائمة للاعلام العربي التي افتتحها وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ضمن جدول اعمال اجتماعات جامعة الدول العربية والتي انطلقت الاحد الماضي في فندق «جراند حياة»، وكان الاجتماع الـ24 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب اول الاجتماعات.



وتناولت اجتماعات الدورة الـ 98 العديد من القضايا الإعلامية الهامة منها القضية الفلسطينية والتصدي لظاهرة الإرهاب وتوفير الحماية المجتمعية لظاهرة الإشاعات والمعلومات المضللة ووضع استراتيجية موحدة للتعاون مع جميع شركات الإعلام الدولية وتبني الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.



وتواصل جامعة الدول العربية اجتماعاتها ومن المقرر ان ينطلق غدا الاربعاء الاجتماع التشاوري لوزراء الاعلام العرب اعضاء المكتب التنفيذي لتفتتح بعده اعمال الدورة الـ 16 للمكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب.