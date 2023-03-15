استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير الهند لدى البلاد د.آدرش سويكا يرافقه رئيس مكاتب السفارة والصحافة والاعلام والثقافة والقنصلية والتعليم د.فينود غايكواد.



وتناول اللقاء أحاديث ودية حول الموضوعات المشتركة، إضافة إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية.



وتخلل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين «الأنباء» والسفارة الهندية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إيمانا بأهمية الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المشتركة.



وأكــد السفير الهندي أهمية تعزيز العلاقات في كل المجالات، خاصة الاقتصادية والتجاريـــة والإعلاميــة والتكنولوجية، وانتقالها إلى آفاق ومجالات جديدة، وتعريف الشباب الكويتي بالهند.



وأشاد السفير بأهمية ما شهدته بلاده في السنوات الأخيرة من تقدم على مستوى البنية التحتية وتحسين البيئة الاستثمارية.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.