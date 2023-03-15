أعلنت سفارتنا لدى فنزويلا أن الجناح التابع لها فاز بالعلامة التامة في المهرجان الجامعي التابع عشر للبعثات الديبلوماسية والتجارية المعتمدة والذي أقيم في جامعة «سانتا ماريا» بالعاصمة كراكاس.

وذكرت السفارة، في بيان لـ «كونا»، أنه شارك في المهرجان أكثر من 50 بعثة ديبلوماسية معتمدة في فنزويلا وذلك بهدف دعم الطلبة الجامعيين في اختصاص الدراسات الدولية.

وأفادت بأن جناح الكويت في هذا المهرجان حقق على أعلى درجة تقييم وذلك بفضل دعم ومشاركة السفارة، حيث تم تزويده بالمواد الإعلامية والمشغولات اليدوية والمجسمات التقليدية وبعض المأكولات الكويتية في حين قام الطلبة بإلقاء محاضرات حول تاريخ واقتصاد وسياسة الكويت بكل جدارة وحرفية.

كما حصل جناح الكويت على أكبر عدد من الزائرين الذين أبدوا اهتمامهم بمعرفة المزيد عن المعالم الحضارية والثقافية والتاريخية للكويت.

وتأتي مشاركة الكويت في هذا المهرجان على اعتبار أنه يعد ظاهرة ثقافية علمية تهتم فيها كل الأوساط الاجتماعية والنخب السياسية في كراكاس كما يشكل فرصة مناسبة لنشر الثقافة الكويتية.

وقدمت السفارة جزيل الشكر لجامعة «سانتا ماريا» على اهتمامها بتعزيز التبادل الثقافي والعلمي مع السفارات المعتمدة في فنزويلا ولمنسق المهرجان ريتشارد غاسبيري والطلبة الجامعيين مارياني بومونت ورودولفو ميندوسا ودانيسي فيرنانديس وويلمير مارون وأوريانا أوهيدا وأليهاندرا فلوريس.