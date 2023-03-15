تحقيق أقصى درجات الاستفادة ورفع مستوى الجاهزية القتالية من التمارين المشتركة التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة

عبدالهادي العجمي



التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بمقر قيادة القوة البرية امس قيادات الجيش الكويتي بحضور رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري.



واستعرض الخالد خلال اللقاء عددا من الخطط والبرامج المعتمدة لإعداد وتأهيل منتسبي الجيش، سعيا لتطوير قدراتهم والارتقاء بمستوى وكفاءة أدائهم، كما تم بيان حجم التعاون والتنسيق القائم مع مختلف القطاعات العسكرية بالبلاد والذي يهدف إلى توحيد الجهود وتحقيق الاستجابة الفورية في التعامل مع مختلف الأزمات والظروف والأحداث الطارئة.



وأشاد الخالد بالجهود المبذولة من قبل عموم وحدات الجيش وبالروح المعنوية العالية لمنتسبيها، مؤكدا ضرورة وأهمية العمل على تحقيق أقصى درجات الاستفادة من التمارين المشتركة التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة، والتي تسهم بدورها في رفع مستوى الجاهزية القتالية لمنتسبي الجيش الكويتي، وتعزز من جهود التعاون والعمل الجماعي المشترك وتبادل الخبرات فيما بينها.



وفي ختام اللقاء، دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد منتسبي الجيش الكويتي إلى بذل المزيد من الجهود ومواصلة العمل المخلص الدؤوب للدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره والذود عن ترابه الغالي، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد لما فيه خير ورفعة واستقرار بلدنا الحبيب في ظل قيادتنا الحكيمة.