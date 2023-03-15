عبدالكريم العبدالله



توجّه رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي، بالشكر إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ورئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، على استجابتهما لمطلب الاتحاد بتطبيق نظام «البصمة» المرنة.



وبين أن تطبيق «البصمة المرنة» في شهر رمضان المبارك هو فرصة لتجربتها، تمهيدا لتوسيع الدائرة لتكون مطبقة بشكل فعلي ودائم بعد هذا الشهر الكريم.



وذكر العازمي في تصريح صحافي، أن للبصمة «المرنة» فوائد عديدة منها تخفيف الازدحامات المرورية ومراعاة ظروف الموظفين والتسهيل عليهم.



وأوضح أن البصمة «المرنة» ستخفف كذلك العبء الإداري المترتب على ساعات التأخير وتخفيف جزاءات التأخير على الموظفين، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على إنتاجية الموظفين في مختلف قطاعات الدولة.