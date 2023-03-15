اختتمت الجامعة الأمريكية في الكويت رعايتها للمؤتمر والمعرض السنوي السادس والعشرين الذي أقامته جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي، تحت شعار «التقنيات الناشئة وتطبيقاتها في المكتبات ومؤسسات المعلومات»، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين، وبحضور رئيسة الجامعة د.روضة عواد ومديرة مكتبة الجامعة أسماء الكنعان.



وتعليقا على رعاية الجامعة للمؤتمر، أوضحت مديرة المكتبة أسماء الكنعان أن جمعية المكتبات المتخصصة تقدم فرصا رائعة للأكاديميين ومختصي المكتبات في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 25 عاما، مشيرة إلى أن الجامعة اعتادت على دعم هذه المنظمات، حيث إن لدى كل منهما أهداف مشتركة تتمثل في دعم التعلم والنمو المهني وتبادل المعرفة.



من جانبه، قال رئيس الجمعية راشد البيك، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن الكويت سباقة في احتضان المؤتمرات العلمية التي تساهم في تطوير البحث العلمي، مبينا أن المؤتمر يضم عددا من المهنيين والأكاديميين المتخصصين في مجال علوم المعلومات، مما يمنحهم فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والوقوف على أهم التطورات في المجال، متقدما بالشكر والامتنان للجامعة على دعمها للمؤتمر.



بدورها، أكدت رئيسة اللجنة التنظيمية والرئيس المنتخب سهام الأستاذ، أن مؤتمر هذا العام يأتي بتعاون مثمر مع مؤسسات علمية وأكاديمية مرموقة في البلاد.