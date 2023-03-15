في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية والهادفة إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث عن طريق تدوير المخلفات والتخلص منها بصورة صحيحة وتوسيع عملية التخضير، نظم البنك التجاري الكويتي زيارة إلى المدرسة الأمريكية الدولية بالتعاون مع فريق Real Sciences، حيث قام الفريق بتقديم عرض لتعريف وتوعية الأطفال بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من التصرفات الجائرة والتلوث وكذلك ضرورة التوجه نحو توسيع الرقعة الخضراء. وخلال العرض التعريفي، قام فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك بتوزيع هدايا على الطلاب عبارة عن شتلات زراعية يزرعونها في بيوتهم كنشاط عملي يستفيدون منه. وقد شارك بعض الطلبة أيضا في ورشة عمل قاموا خلالها بتلوين وعاء الشتلة الزراعية التي تم توزيعها عليهم. وفي تعليقها على الحملة، صرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع قائلة: «يحرص البنك التجاري الكويتي من خلال هذه الحملة على تثقيف المجتمع والطلبة وتعليمهم أهمية التشجير كوسيلة لحماية البيئة من خلال عروض علمية وورش عمل يتم تنظيمها مع شرح تفصيلي مبسط لهذا الموضوع. ويأتي ذلك إدراكا من البنك بأهمية تفعيل مساهماته الرامية إلى المحافظة على البيئة كأحد محاور التنمية الشاملة المستدامة المنشودة».