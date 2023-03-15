خلف كل أم، هناك امرأة تتمتع بأسلوبها وشخصيتها. وقتها ثمين، وفي تلك الساعات التي تحصل عليها لنفسها، هناك الكثير من المشاعر التي تتوق لتحقيقها.



وفي عيد الأم المقبل، يساعد الأطفال في إذكاء جذوة ذلك الإلهام. ومع التركيز على بعض أفضل ساعات نمط الحياة المفضلة من OMEGA، فقد استعانوا بالألوان والحرفية لبث الحياة في هذه المناسبة.



ولجميع الأمهات الفريدات اللواتي يحببن أن يجعلن حياتهن نابضة بالحياة، مزجنا الفن الكلاسيكي في صناعة الساعات مع القليل من الإبداع.



ساعات SEAMASTER AQUA TERRA



قطعة كلاسيكية تمثل نمط حياة النساء اللواتي يعشقن المحيط. وسواء اصطحبتها في رحلة إبحار، أو للاستلقاء بجانب المياه، تتمتع ساعة Aqua Terra برابط عميق بالبحر. وفي هذا الطراز ذو مقاس 38 مم، يلتقي الفولاذ المقاوم للصدأ مع ذهب Sedna عيار 18 قيراطا. ويتزين قرص العقيق الرمادي بتموجات تبعث على السكينة، بينما تستمد المؤشرات شكل المراكب الشراعية الرشيقة. وسواء كنت على الشاطئ، أو على متن القارب، أو في المدينة، إنها ساعة ستشعرك بالقرب من الطبيعة.



ساعة Speedmaster



مقاس 38 مم



جميعنا يعلم قصة رحلة ساعة Speedmaster إلى القمر. وحسن هذا الإصدار بمقاس 38 مم من طرازها الشهير ومنحها تطورا أنيقا. ولكن لا يغرك ذلك. فخلف الماسات والقرص الفضي المتلألئ، لاتزال هذه الساعة تحتفظ بروح المغامرة. وللأمهات اللواتي يحببن السفر، ستكون هذه الساعة الرفيق الجريء المثالي. ويقدم هذا الطراز الساعة باللون الأخضر وتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ وذهب ™Sedna عيار 18 قيراطا.



ساعة Constellation Aventurine



إنها ساعة لمحبي الموضة. ارتدتها وأحبتها النساء في شتى بقاع العالم، لتواصل ساعة Constellation رحلتها على مر الزمن بمظهرها الاستثنائي الخاص. وقطع هذا الطراز بمقاس 29 مم والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب الأصفر عيار 18 قيراطا خطوة متقدمة بتقديم قرص زجاجي بلون الأفينتورين الأزرق. وكفضاء خاص بها تملؤه النجوم، يمثل تصميمها استكمالا مميزا لمظهر تتألق به الأمهات المميزات.