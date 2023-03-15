مفرح الشمري



بحضور وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وشخصية مهرجان أيام المسرح للشباب بدورته الـ 14 الفنانة القديرة سعاد عبدالله، استحوذت فرقة المسرح الشعبي على جوائز المهرجان، حيث حصلت على 6 جوائز، بينما حصلت شركة ترند برودكشن على 5 جوائز، والمعهد العالي للفنون المسرحية على جائزة واحدة، وذلك في حفل ختام الدورة الـ 14 للمهرجان الذي احتضنته خشبة مسرح الراحل حمد الرجيب بمبنى المعهد العالي للفنون المسرحية.



ووسط اجواء احتفالية، انطلق حفل الختام بكلمات ترحيبية من عريفته المذيعة ايمان النجم بالحضور، ثم تم عرض فيلم قصير للمسرحيات التي شاركت في دورة المهرجان الجديدة، ليلقي بعدها وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري كلمة أكد فيها اهمية المهرجان الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات الشبابية الفنية والثقافية التي تحظى باهتمام لما لها من دور وأثر على الحركة الفنية الكويتية وتبرز القدرات الفنية للمشاركين من الشباب وتصقل مواهبهم المسرحية وتقدمهم إلى الساحة الفنية، مؤكدا ان اختيار الفنانة القديرة سعاد عبدالله كشخصية المهرجان جاء لدورها الكبير في الحركة الفنية الكويتية ومسيرتها في المسرح.



واشار الوزير المطيري الى احتفال الكويت بيوم الشباب الكويتي الذي يصادف في 13 الجاري، مؤكدا أنهم ثروة الكويت وأن الهيئة سباقة دائما بدعم ورعاية الشباب واحتضان طاقاتهم وتمكينهم على جميع الأصعدة لإطلاق امكانياتهم وابداعاتهم.



بعد ذلك، تم تكريم شخصية المهرجان الفنانة القديرة سعاد عبدالله من قبل وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي ورئيس المهرجان محمد المزعل بأجواء جميلة وتليق بمكانتها الفنية، حيث استقبلها الحضور بالوقوف لها والتصفيق الطويل في مشهد تأثرت به الفنانة القديرة سعاد عبدالله نفسها، فشكرت الجميع على هذا الوفاء وتمنت للجميع التوفيق والنجاح وطالبت بالاهتمام بالشباب لأنهم مستقبل الفن الكويتي.



ثم صعدت لجنة تحكيم المهرجان المكونة من د.خالد رمضان (رئيسا) وعضوية كل من د.جاسم الغيث، د.ابتسام الحمادي، محمد الرباح، الموسيقي وليد سراب، الفنانة سماح الفنان، والمخرج يوسف البغلي، حيث تم تكريمهم من الوزير المطيري.



جوائز المهرجان



٭ أفضل عرض متكامل: مسرحية «فانتين تحتضر» ـ المسرح الشعبي.



٭ أفضل إخراج مسرحي: المخرج داود أشكناني ـ مسرحية «فانتين تحتضر» ـ المسرح الشعبي.



٭ أفضل ممثل دور أول: الممثل محمد الكليبي ـ مسرحية «صورة عائلية» ـ ترند برودكشن.



٭ أفضل ممثل دور ثان: الممثل يحيى الحراصي ـ مسرحية «فانتين تحتضر» ـ المسرح الشعبي.



٭ أفضل ممثلة دور أول: الممثلة إدما الأسمر ـ مسرحية «فانتين تحتضر» ـ المسرح الشعبي.



٭ أفضل ممثلة دور ثان: الممثلة سلمى شريف ـ مسرحية «فانتين تحتضر» ـ المسرح الشعبي.



٭ أفضل نص مسرحي: الكاتبة مريم نصير ـ مسرحية «صورة عائلية» ـ ترند برودكشن.



٭ أفضل ديكور مسرحي: فهد الرشيد ـ مسرحية «ثغرات» ـ المعهد العالي للفنون المسرحية.



٭ أفضل أزياء مسرحية: خالد الشطي ـ مسرحية «فانتين تحتضر» ـ المسرح الشعبي.



٭ أفضل مؤثرات موسيقية: بدر الشعيبي ـ مسرحية «صورة عائلية» ـ ترند برودكشن.



٭ أفضل إضاءة مسرحية: عبدالله النصار ـ مسرحية «صورة عائلية» ـ ترند برودكشن.



٭ أفضل مكياج مسرحي: حصل عليها عبدالعزيز الجريب ـ مسرحية «صورة عائلية» - ترند برودكشن.



كما منحت لجنة التحكيم شهادتي تقدير، الأولى ذهبت إلى الفنانة هيا السعيد عن إخراجها مسرحية «الصعاليك»، والثانية إلى الفنان أحمد الرشيدي عن دوره بمسرحية «ثغرات» للمعهد العالي للفنون المسرحية.



توصيات لجنة التحكيم



٭ ضرورة عمل العروض المشاركة لكتيبات تقدم معلومات واضحة عن العناصر المشاركة ودور كل عنصر في العرض.



٭ توصي اللجنة بضرورة الاهتمام بسلامة اللغة العربية كتابة ونطقا في الاعمال المشاركة.



٭ عدم الافراط في استخدام مؤثر الدخان بدون مناسبة في العروض مما يؤذي المتفرجين خاصة اصحاب المشاكل الصحية في الجهاز التنفسي.



٭ لمست اللجنة العديد من الايجابيات في عملها وتتمنى استمرارها وهي الاقبال الجماهيري الكثيف من قبل الشباب خاصة لمتابعة العروض وحسن التنظيم في صالة العروض والالتزام الدقيق في مواعيد بدء العروض ومددها الزمنية.