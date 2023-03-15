بشار جاسم



غادر الفنان أحمد إيراج قبل يومين الى المملكة العربية السعودية برفقة كاست مسرحية «عرش دراكولا» لعرضها بالرياض من 15 الى 19 الجاري.



وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء» قال: بعروض مسرحية عرش دراكولا بلشنا فيها بقطر وبعدها بالكويت وقبل يومين سافرنا الى الرياض الحبيبة لتلبية رغبة الجمهور السعودي هناك وراح نعرضها لمدة أربعة ايام انا واخواني وعلى رأسهم عبدالرحمن العقل ومحمد الرمضان وفهد البناي وزهرة عرفات وهستور وفاطمة الانصاري والمخرج عبدالله البدر اللي ابدع في اخراج نوعية مسرح الرعب الكوميدي وهي قصة صراع على العرش والخيانة بإطار رعب كوميدي، وأقدم دور خادم القصر، وعلى قولة بوخالد عبدالرحمن العقل (السوسة) ويتلاعب على الشخصيات ويحاول يساعد ابن الملك المغدور بلعبة وحبكة جميلة..



اما عن مسلسله «حياتي المثالية» فيقول: انتهيت قبل 20 يوما تقريبا من تصوير جميع مشاهدي في مسلسل «حياتي المثالية»، وهو عمل يندرج تحت لون الرومانتك كوميدي وهو من تأليف مريم الهاجري وإخراج سائد الهواري وإنتاج باسم عبدالأمير وبطولة نخبة كبيرة من النجوم كأدوار رئيسية وضيوف شرف، وهم خالد امين، فوز الشطي، مريم الغامدي، فوز العبدالله، فهد وطلال باسم، رانيا شهاب، وضيوف الشرف محمد العجيمي، مرام، هند البلوشي، خالد بوصخر، أحمد النجار، وغدير زايد.



اما عن دوره في حياتي المثالية فقال ايراج: دوري بالعمل محام ويحب زوجته المحامية بشكل كبير لكنهما انفصلا عن بعضهما ومازالا يعيشان قصة حب ولكن الانفصال جعلهما يتحديان بعضهما بالقضايا امام المحاكم بشكل كوميدي رومانسي، وأتمنى ان تكون وجبة حلوة وخفيفة بشهر رمضان المبارك ويزرع الابتسامة على وجوه المشاهدين.