بن ناجي لوكلاء النيابة الجدد: عليكم بالتحلي بالصدق والأمانة والتجرد والبعد عن الميل والهوى

الصفران: دقت ساعة العمل فعليكم بالجهد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه



أسامة أبو السعود



أدى 58 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمس أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز المستشار محمد جاسم بن ناجي، وبحضور النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رقم 108 لسنة 2023 بتعيينهم وكلاء نيابة (ج) بالنيابة العامة، وهم:



1- نور حمد عيد المخيال



2- مها سعود محمد المطيري



3- إيمان شريف محمد رسول العوضي



4- حمد مبخوت حمد العجمي



5- محمد وليد محمد العلي



6- عبدالله فهد مخيط أبو صليب



7- شيخة عبدالرحمن سالم البرجس



8- فارس بدر أحمد الوقيان



9- لمى عبدالله حميد المطيري



10- سارة زيد الخبيزي



11- سلمان عبدالله القضيبي



12- فواز يوسف الزويد



13- براك عادل الدوسري



14- شهد صلاح الحوطي



15- طلال إبراهيم اليوسف



16- نورا وليد المطاوعة



17- عبدالله محمد النعمة



18- ثامر عادل ماجد بورسلي



19- فيصل فهد المطيري



20- عبدالله فيصل الفليح



21- نور محمد جاسم بن ناجي



22- شهد عبدالسلام العميري



23- فهد عبدالله الشمري



24- أنس محمد ناصر المعيلي



25- أحمد أنور البنوان



26- محمد ناصر الحمد



27- خليفة يوسف النجم



28- سيف صالح الختلان



29- عبدالله عثمان الخضر



30- محمد جزاع الحربي



31- طيبة ركان الفضالة



32- ارشيد صالح الرقدان



33- أسامة عبدالله العبدالله



34- عبدالله عوض المطيري



35- عبدالله أحمد الشنفا



36- عبدالوهاب محمد العوضي



37- سلطان وسمي العنزي



38- عبدالله حسين الزعبي



39- حمد سالم الحمدان



40- حمود خالد العدواني



41- عمر نزيه المخيزيم



42- طيف أحمد الأنصاري



43- إسراء فؤاد العبدالجادر



44- عبدالعزيز علي العبود



45- حمد عبدالله المجمد



46- شبيب سعود الرشيدي



47- وليد محمد الصراف



48- عبدالعزيز عبدالله الكندري



49- حسن فيصل الأنصاري



50- حمد يوسف الفهد



51- عبدالله ناصر الغانم



52- عبدالله راشد البدي



53- أنور خالد المليفي



54- طلال عبدالله المزيعل



55- أحمد بدر الوهيب



56- تركي مبارك العازمي



57- مرح عدنان الجاسر



58- سليمان أحمد الهطلاني



وقد وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد جاسم بن ناجي كلمة في الحضور هنأهم فيها بالتعيين وانضمامهم إلى السلطة القضائية وبين لهم طبيعة العمل في النيابة العامة خاصة وفي القضاء عامة وأهميته وثقل المسؤولية والأمانة التي تلقى على عاتق كل منهم، وحثهم على التحلي بالصدق والأمانة في أداء عملهم والتجرد والبعد عن الميل والهوى وأن يحافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه في حياته العامة والخاصة، كما طلب منهم مواصلة الاطلاع والبحث والاجتهاد، وأوصاهم ببلدهم الكويت أن يحافظوا عليها وعلى ما وصلت إليه البلاد من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة.



وأكد المستشار بن ناجي أنهم ثروة هذا البلد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.



من جهته، وجّه المستشار سعد عبدالكريم الصفران كلمة لهم أيضا أوصاهم فيها بالعمل، وأكد أنه يهنئ نفسه قبل أن يهنئهم لأنهم المكسب الحقيقي، وأردف أنه قد انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل، وحثهم على الجهد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه.