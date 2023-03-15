دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حملة تفتيش موسعة أسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن الحيازات الزراعية المخالفة في محافظتي الجهراء والفروانية. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن الحملة استهدفت الحيازات المخصصة بالأمن النباتي والحيواني والتي خالف أصحابها القرارات المنظمة لدى الهيئة، داعيا الى التعاون ورفع المخالفات قبل وصول بلاغات القطع إلى «الكهرباء». ولفت إلى أنه خلال المرحلة السابقة تم القطع عن عشرات الحيازات التي لا تتم إعادة التيار إليها إلا بعد كتاب من الجهات المعنية تؤكد فيه التزام الحيازة وإزالة المخالفات. وأكد أن الوزارة مستمرة في حملاتها لوضع حد لجميع المخالفات والتعديات على الشبكة الكهربائية والمائية دون تهاون.