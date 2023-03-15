أسامة دياب



قال السفير الألماني لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس إن زيارة وفد الأعمال الألماني إلى الكويت تأتي انطلاقا من التعاون الاقتصادي الناجح بين البلدين الصديقين، موضحا أن مكتب الصناعة والتجارة الألماني بالكويت (AHK)، بالتعاون مع السفارة الألمانية نظم هذه الزيارة، بدعم من الوزارة الألمانية الاتحادية للشؤون الاقتصادية والمناخ.



وأضاف السفير فون ريبنيتس، في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه في محل إقامته على شرف وفد الأعمال الألماني، على مدار يومين، أجرى الوفد مناقشات مع القطاعين العام والخاص في الكويت، لبحث أوجه التعاون المحتمل في مجال الأمن السيبراني والحماية المدنية، وإيجاد سبل لتعزيز الشراكة مع الكويت الصديقة.



ولفت إلى أن المجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK)، هو منظمة ألمانية شبه حكومية وعضو في شبكة الغرف الألمانية العالمية (AHKs)، التي تدير أكثر من 140 مكتبا في أكثر من 92 بلدا، ويتم تمويل الغرف الألمانية العالمية (AHKs) من قبل الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والمناخ (BMWK)، وترتبط ارتباطا وثيقا بغرف الصناعة والتجارة (IHKs) في ألمانيا، التي تدعم الشركات الألمانية في بناء وتوسيع علاقاتهم التجارية مع الدول الأجنبية.



وتابع: يقوم المجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK) بمكاتبه في أبوظبي ودبي بالتنسيق، والتعاون مع مكتب الاتصال الألماني للشؤون الاقتصادية في العراق. علاوة على ذلك، المجلس يعمل من خلال ممثلين في الكويت وعمان وقطر، كما تتم تغطية باكستان من قبل مسؤول المكتب القطري في دبي.



واختتم حديثه قائلا: يعد المجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK) بمنزلة منظمة ثنائية للتجارة والاستثمار، وتؤدي دورها كجسر بين الشركات الألمانية، والشركات في الخارج، وكمنصة فعالة للمعلومات وخلق قنوات تواصل بينهم.



من جهته، أشاد مندوب الكويت في المجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة داليبور بالوس بالمباحثات التي أجراها الوفد الألماني مع غرفة تجارة وصناعة الكويتية حول الأمن السيبراني والحماية المدنية، واصفا اللقاء بالمثمر، كما وصف غرفة التجارة والصناعة بالشريك المهم.



وأضاف: اتفقنا على تعزيز تبادل الزيارات من كلا الجانبين، موضحا أن الهدف من هذه الزيارات دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين القوية بالأساس، لافتا إلى أن ألمانيا تبحث عن فتح أسواق جديدة لها في هذا المجال وإقامة شراكة مع العديد من دول المنطقة ومنها الكويت، معتبرا هذه فتحت بابا لمباحثات جيدة وتواصل مستمر بين البلدين في هذا المجال.