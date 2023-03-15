

أسامة أبو السعود



أعلن مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف د.أحمد العتيبي أن وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أصدر قرارا وزاريا يقضي بتعديل مسميات بعض مراكز قطاع شؤون القرآن الكريم ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.



وبين العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» أن القرار الوزاري الخاص بتعديل مسميات بعض مراكز قطاع شؤون القرآن الكريم شمل 195 مركزا منها 65 مركزا في إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي العاصمة وحولي و70 مركزا في إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي الفروانية والجهراء و60 مركزا في إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير. وقال العتيبي إن الوزارة تحرص على الاهتمام بمراكز الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم في جميع المحافظات، وتسعى جاهدة لتطوير العمل فيها بما ينسجم مع رسالتها الداعية إلى نشر الدعوة وتعليم القرآن الكريم.