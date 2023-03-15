أكد معتمد مشيخة العقل لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في الكويت نسيب قانصو أهمية الدور الفعال والمؤثر، الذي طالما لعبته الكويت الشقيقة، في دعم مسيرة التنمية والازدهار في لبنان، معربا عن «اعتزازه بالروابط الأخوية المتجذرة بين بلدينا وشعبينا».



وأشار في كلمته بمناسبة زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على عمق هذه العلاقات وتوطيدا لعراها التي لن تنفصم، قائلا: «قيادتكم الحكيمة مدعاة فخر واعتزاز لنا، وحرصكم على تعميق علاقات لبنان مع أشقائه العرب، لاسيما دول الخليج العربية، هو مصدر اطمئنان لنا، نحن الموحدين خصوصا، وكذلك لإخواننا اللبنانيين على امتداد وطننا الغالي عموما».



وأضاف قانصو: «نأمل أن تحقق زيارتكم الميمونة ما ترجونه ونرجوه من نتائج إيجابية، تسهم في تعافي وطننا الغالي لبنان، وتعيده إلى مكانته المؤثرة بين أشقائه العرب عموما والخليجيين على وجه الخصوص».



وتابع: «نسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم على دروب الخير والعطاء، وأن يحفظ بعنايته ورعايته صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وأن يجعل الكويت الشقيقة وشعبها الوفي في الأمن والأمان والازدهار ويحفظ هذه البلاد المباركة لتبقى منارة للخير والسلام والإنسانية».