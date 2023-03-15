

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن رعايتها لملتقى «The Power of Youth 2023» الذي نظمته شركة امتداد، كجزء من مبادرتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات «وياك» في موسمها الثاني.

أقيم الملتقى تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبالشراكة مع جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.



ويهدف المنتدى الذي عقد في الفترة من 7 إلى 8 مارس إلى عرض إنجازات وإمكانات الشباب الكويتي في مختلف المجالات مثل الطب والعلوم والهندسة والفضاء والتكنولوجيا والرياضة والفنون.

واشتمل الحدث على معرض وأنشطة وحلقات نقاش ركزت على إسهامات وإنجازات الشباب الكويتي.



وكجزء من مشاركتها، ألقى م.فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc، كلمة للحضور خلال المنتدى بالإنابة عن الشركة، سلط فيها الضوء على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاد الكويت المتطور.

وتماشيا مع التزامها المستمر بدعم وتمكين الشباب، نظمت stc حلقة نقاشية خلال المنتدى بمشاركة أحمد النويبت، مدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc، ألقى الضوء على بعض الإنجازات التي حققها الشباب الكويتي في مجال الرياضة والفنون بمشاركة stc حيث تعاونت الشركة مع العديد من المبادرين والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إحداث تأثير إيجابي على المجتمع.



وتعليقا على رعاية ومشاركة stc، قالت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc: سعداء برعاية المنتدى الذي يعكس التزامنا المستمر بدعم تنمية الشباب في الكويت.

كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي، تدرك stc الدور المهم الذي يلعبه الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الكويتي وتعزيز مفهوم الابتكار، ونحن نحرص على المساهمة الفعالة من خلال تزويدهم بالموارد والأدوات والفرص التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح المستدام.

وذكرت: من خلال مشاركتنا في المنتدى، تمكنا من التواصل مع الشباب الكويتي، والتعرف على تجاربهم، وتبادل خبراتنا وآرائنا الخاصة.

وأضافت الجاسم: بالنيابة عن stc، أود أن أعرب عن خالص امتناننا لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ومدير عام شركة امتداد داود معرفي، وجمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكويت لقيادتهم ورؤيتهم التي أثمرت عن تنظيم هذا الحدث المهم، إن تفانيهم في دعم تنمية الشباب في الكويت أمر ملهم حقا، ويشرفنا أن أتيحت لنا الفرصة للشراكة معهم والمساهمة في جهودهم.