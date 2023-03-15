منال المطر: نحرص على دعم وتبني المشاريع المجتمعية التي تسهم في تنمية الاقتصاد وحماية البيئة



في إطار حرصه على تعزيز مبادرات الاستدامة ودعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، قام بنك الكويت الوطني برعاية معرض الكويت للاستدامة والذي أقيم في مجمع مروج على مدار 3 أيام.



ويهدف «الوطني» من المشاركة الاستراتيجية في هذا المعرض إلى تعزيز ثقافة الاستدامة لدى كل شرائح المجتمع ونشر الوعي بأهمية بناء مجتمع مستدام دعما للأجيال القادمة، وذلك من خلال المساهمة الفاعلة في جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة من أجل تنمية الاقتصاد الكويتي بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للاستدامة.



وقام فريق العمل في بنك الكويت الوطني بتوزيع كتب وقصص للأطفال للكاتبة هنادي العوضي لتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية لديهم، إضافة إلى توزيع زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام لتشجيع الحد من استخدام البلاستيك للمساهمة في تعزيز سلوكيات الاستدامة والحفاظ على البيئة.



وتم تقديم أكثر من 20 سيارة كهربائية وهجينة في المعرض، كما شاركت أكثر من 20 شركة من مختلف القطاعات، حيث قامت بعرض ما لديها من منتجات وخدمات بالإضافة إلى ممارسات الاستدامة في الأعمال أمام الزوار لرفع الوعي بأهمية الاستدامة البيئية.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر: نلتزم في بنك الكويت الوطني بدورنا المسؤول والمتمثل في دعم كل مبادرات الاستدامة التي تساهم في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والحد من مخاطر التغير المناخي، إضافة إلى اتباع المعايير العالمية المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمناخ.



وأضافت: نسعى باستمرار لتكريس موقعنا الريادي كأكبر المؤسسات المصرفية المحلية التي تلتزم بالمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال بناء الشراكات ودعم المشاريع المجتمعية التي تسهم في تنمية الاقتصاد وحماية البيئة، مع تمكين البشر من بناء مجتمعات قوية وسليمة.



وأكدت المطر أن الوطني يعمل دائما على مساندة الأجندة الحكومية للتنمية المستدامة، لاسيما في مساعيها نحو تحقيق الحياد الكربوني. وتتضمن التزامات البنك في هذا الصدد وضع أهداف مرحلية لتقليل إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025. كما أعلن مؤخرا عن تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، في إطار مساعيه لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060، ومساندة الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035.



كما تبرع «الوطني» مؤخرا بمبلغ 3 ملايين دينار لتطوير شاطئ الشويخ ليبرهن على ريادته كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت بهدف ترسيخ أسس التنمية المستدامة تماشيا مع خطة التنمية الوطنية.



ويفخر بنك الكويت الوطني بالإنجاز والتقدم الذي أحرزه في تطبيق أعلى معايير الحوكمة مع الالتزام بمبادئ ومعايير الاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الثقافة المؤسسية للبنك، وجزءا لا يتجزأ من عملياته، كما يعتزم الوطني مواصلة الوفاء بتعهداته لتحقيق نمو مسؤول ومستدام وتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف أصحاب المصلحة بالتزامن مع تحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية.