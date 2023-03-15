

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن إطلاق حملة ترويجية خاصة لعملائه حملة بطاقات «بيتك» ماستركارد المصرفية بالتعاون مع كل من شركة ماستركارد العالمية وشركة محمد حمود الشايع وشركة المباني (مجمع الأفنيوز) وفندق والدورف أستوريا، بما يمكن 25 رابحا من الفوز بـ 25 جائزة من خلال 3 سحوبات، ويحصل كل فائز على باقة للاستمتاع بتجربة فريدة في مجمع الأفنيوز، تتضمن باقة الفوز إقامة لمدة ليلتين في فندق والدورف أستوريا مع مرافق واحد، مع بطاقة هدايا الشايع برصيد 5 آلاف دينار للتسوق بها في محلات الشايع في الأفنيوز.



وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد: الحملة تستمر حتى منتصف مايو المقبل، استمرارا لتطوير تجربة العملاء، والاستمتاع بالمزايا الحصرية التي يوفرها «بيتك»، فضلا عن ترسيخ مبادئ وأهداف «بيتك» الرامية إلى تنشيط حركة المبيعات، وتحقيق الفائدة للتجار والأسواق، والسعي لاستخدام البطاقات المصرفية بديلا عن النقود تفاديا للمخاطر التي يتعرض لها العملاء، وتماشيا مع التوجهات المصرفية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الحملة تكافئ مستخدمي بطاقات ماستركارد «بيتك»، كما أن الجوائز يتم إنفاقها داخل الكويت من خلال مرافق الأفنيوز ممثلة بمتاجر الشايع ذات العلامات التجارية المشهورة، ما يؤكد حرص «بيتك» بالتعاون مع شركائه التجاريين على ترسيخ مفهوم التسوق داخل الكويت، وتقديم المكافآت المجزية والجوائز القيمة للعملاء مع استخدام البطاقات المصرفية في عمليات الشراء والتسوق.



وأشار العربيد إلى أن 25 من عملاء «بيتك» سيتأهلون لدخول السحب عند استخدام بطاقات بيتك ماستركارد مع كل عملية شراء بقيمة 1 دينار، حيث سيحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 1 دينار للاستخدام المحلي داخل الكويت، و10 فرص مقابل كل دينار للاستخدام العالمي خارج الكويت، فيما سيتم إجراء 3 سحوبات تؤهل الفائزين بجوائز قيمة للإقامة والتسوق في مركز التسوق الأشهر في الكويت.



وذكر أن تزامن الحملة التسويقية الجديدة مع احتفالات الكويت بأعياد التحرير والاستقلال، واستمرارها حتى تغطي مواسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، يعطي الحملة زخما إضافيا، ويساعد في تحقيق أهدافها المرجوة، كما تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية لـ «بيتك» المتمثلة في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في الكويت.



وأكد اهتمام «بيتك» بانتقاء البرامج الترويجية التي تتناسب مع تطلعات العملاء، وذلك في إطار سعيه لمكافأة عملائه وتعزيز ولائهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «بيتك» أطلق خلال العام الماضي مجموعة من البرامج والحملات التسويقية لاقت نجاحا جيدا بين أوساط العملاء والسوق المحلي، الأمر الذي يعكس الثقة التي يتمتع بها «بيتك»، ونجاحه في تقديم المنتجات والخدمات المتعلقة بالبطاقات المصرفية، بما يلائم احتياجات العملاء وتستجيب إلى تطلعاتهم، وتميزهم دائما بالأفضل.