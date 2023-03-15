

مبارك الخالدي



تستأنف مساء اليوم مباريات بطولة كأس زين التنشيطية بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة من البطولة، ولحساب المجموعة الأولى في الـ 5.05 يلتقي القادسية برصيد 13 نقطة مع برقان بـ 4 نقاط على ستاد ثامر، ويحل السالمية برصيد 8 نقاط ضيفا على كاظمة بـ 5 نقاط، في الـ 7.30 مساء. وضمن المجموعة الثانية يشهد ستاد عبدالله الخليفة اللقاء الذي يجمع الساحل بـ 10 نقاط مع النصر برصيد 9 نقاط.



جدير بالذكر أن الفرق تفتقد جهود لاعبيها المنضمين لمنتخبنا الوطني الأول والمنتخب الأولمبي اللذين تنتظرهما استحقاقات دولية خلال فترة التوقف الدولي، كما غادر عدد من اللاعبين المحترفين للالتحاق بمنتخبات بلادهم أو في إجازات خاصة، ما يشير إلى أن البطولة فرصة سانحة للفرق لإعادة ترتيب أوراقها واختبار دكة البدلاء لديها.