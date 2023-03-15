

زكى المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة للجميع حامد الهزيم نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد خلال الدورة الحالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الكويت برئاسة رئيس الاتحاد المصري د.عماد البناني، وذلك على هامش المهرجان العربي التاسع الذي أقيم خلال الفترة من 10 إلى 14 الجاري بمشاركة 15 دولة عربية.

وبهذه المناسبة، قدم الهزيم الشكر لوزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة فيصل اليتيم على الدعم الذي قدم خلال الفترة الماضية لإخراج المهرجان العربي التاسع للرياضة للجميع بالصورة التي تنقل الوجه الحضاري للكويت، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود في انتخابات منصب النائب الأول للاتحاد العربي للرياضة للجميع واستمرار تمثيل الكويت في المكتب التنفيذي، والذي جاء بالتزكية.