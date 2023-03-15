

يحيى حميدان



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، البحريني علي عاشور، جاهزية «الأبيض» للقاء فريق شبيبة الساورة الجزائري اليوم في تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وأضاف عاشور في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي أقيم ظهر أمس، أن الفريق الكويتاوي نسي مؤقتا التنافس على لقب دوري «زين» الممتاز وحول تركيزه صوب مواجهة الساورة، مشيرا الى وجود اهتمام كبير بالبطولة من جانبنا كونها تحمل اسما عزيزا على قلوب العرب جميعا.

وأضاف عاشور أن الفرق الجزائرية تتميز باللياقة البدنية العالية ويفضلون تبادل الهجمات مع منافسيهم ولذلك نعرف هذه النقطة تماما ولن نلعب بالأسلوب الذي يريدونه.

وبين أنه واللاعبين سيحاولون إسعاد الجماهير الكويتية ولكن المهمة ستكون صعبة بالتأكيد أمام الساورة في 4 أشواط، حيث سنلعب شوطين هنا في الكويت قبل الانتقال الى الجزائر لخوض لقاء الإياب في 21 الجاري.

وقال عاشور إن الضغوط على الفريقين متشابهة في هذه المرحلة من عمر الموسم، حيث لعبنا عددا كبيرا من المباريات في الفترة الأخيرة ونفس الحال ينطبق على الساورة، ولذلك لن تكون هذه النقطة مؤثرة.

من جهته، أوضح قائد فريق الكويت فهد حمود أن قيمة هذه البطولة عالية جدا وسنعمل على تقديم كل ما لدينا لتجاوز الساورة والمضي قدما في البطولة، لافتا إلى أنه لا يرى أن نظام البطولة ظالم بالنسبة لـ «الأبيض»، داعيا الجماهير الكويتية قاطبة لمساندة الكويت اليوم.

بدوره، أفاد مساعد مدرب الساورة مصطفى جاليط بأنه يمتلك كافة المعلومات حول «الأبيض»، الذي وصفه بـ «المنافس المحترم والجيد جدا»، مشيرا إلى أن الساورة يقبل التحديات الكبيرة وأتى للكويت لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الجزائر.



ولفت إلى أن الساورة فريق حديث التأسيس (تأسس في 2008) ولكنه يمتلك خبرة ممتازة بعد مشاركته في الكثير من البطولات الخارجية منها دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) والبطولة العربية التي سيشارك فيها للمرة الثانية هذا العام، كما أن الساورة دائما ما يكون في مقدمة الترتيب في الدوري الجزائري خلال المواسم الأخيرة، حيث لم يتراجع مركزه عن الرابع.



من ناحيته، قال لاعب شبيبة الساورة قاسم ريان إن المباراة ستكون صعبة ومصيرية لهم لتقديم مستوى مميز والخروج بنتيجة إيجابية تساعدنا في مواجهة الإياب.