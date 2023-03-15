

أعلن ملك المغرب محمد السادس عن تقدم بلاده بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.



وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس وحصوله على جائزة الإنجاز المميز لعام 2022 والمقدمة من قبل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي في رواندا.



هذا، ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تغيير نظام كأس العالم 2026 التي تقام في أميركا والمكسيك وكندا، حيث سيتم الحفاظ على تواجد أربعة منتخبات في كل مجموعة في دور المجموعات، ليصبح بذلك إجمالي مباريات البطولة 104 مباريات.



وستشهد أول بطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا مجموعات مكونة من أربعة منتخبات مثل النسخ السابقة، حيث يصعد لدور الـ 32 أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة لأفضل ثماني منتخبات حصلت على المركز الثالث.



وذكر «فيفا» أن القرار تم اتخاذه «بناء على مراجعة شاملة أخذت في الحسبان النزاهة الرياضية، ورفاهية اللاعب، وسفر الفرق، والجذب التجاري والرياضي، بالإضافة إلى تجربة الفرق والمشجعين»، وأن النظام الجديد «يخفف من مخاطر التواطؤ ويضمن أن كل الفرق ستلعب على الأقل ثلاث مباريات، مع توفير وقت للراحة مناسب بين الفرق المتنافسة».



وأقيم اجتماع المجلس في كيغالي عاصمة رواندا قبل اجتماع الجمعية العمومية لفيفا (كونغرس) المزمع غدا الخميس، حيث ينتظر أن يعاد انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ «فيفا».