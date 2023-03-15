أكدت وكيل ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج تشجيع «الديوان» للكوادر الوطنية للانخراط في العمل في مجال التمريض مع استثناء الموظفين المرشحين للحصول على بكالوريوس التمريض أو دبلوم التمريض من كل الشروط والحصول على الراتب كاملا دون خصم اي بدلات خلال فترة الإجازة الدراسية.

وقالت الدعيج، في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، انه بناء على الدراسات والبحوث التي تمت ومازالت بشأن كل التخصصات واحتياج الجهات الحكومية لها وحاجة سوق العمل في الآونة الأخيرة واحتياج القطاع الصحي بالدولة لتخصص التمريض واعتبارا من بداية خطة الايفاد الخارجية للعام 2019-2020 ولمدة 10 سنوات وافق مجلس الخدمة المدنية على خطة اعتماد خطة البرنامج الوطني للارتقاء بمستوى أداء أعضاء الهيئة التمريضية.

وأضافت ان خطة البرنامج تهدف الى إيفاد موظفي الجهات والادارات الحكومية مثل وزارات الصحة والدفاع والداخلية والجهات الأخرى التي يوجد من ضمن كادرها خدمات القطاع الصحي والحاصلون على الثانوية العامة او الدبلوم وما يعادلها الراغبون في الحصول على بكالوريوس او دبلوم التمريض.

واوضحت انه سيتم فتح المجال لباقي الجهات الحكومية التابعة لميزانية الإيفاد وتخصيص مقاعد للراغبين في دراسة البكالوريوس والدبلوم داخل وخارج البلاد ضمن البرنامج بعد اعتماد الميزانية للعام 2023-2024 وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

وذكرت ان هذا القرار يهدف الى تشجيع الكوادر الوطنية للانخراط في العمل في مجال التمريض مع استثناء الموظفين المرشحين من كافة شروط الايفاد المقررة بالمادتين الثامنة والعاشرة من لائحة البعثات والإجازات الدراسية ـ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 ضمن خطة البرنامج مع الحصول على المرتب كاملا دون خصم اي بدلات خلال فترة الاجازة الدراسية.

وافادت الدعيج بأن آلية الحصول على إجازة دراسية لاستكمال دراسة التمريض من خلال التقدم لجهة العمل وطلب الاجازة الدراسية وبعد اعتماد ميزانية الايفاد من قبل الجهات المختصة بالدولة يتم تخصيص عدد المقاعد لكل جهة.

وقالت انه ضمن الشروط تتم مخاطبة الديوان من جهة العمل بطلب صاحب العلاقة واصدار كتاب الموافقة المبدئية من الديوان لتقديمها للجهة التعليمية للحصول على قبول اكاديمي نهائي معتمد من الجهة التعليمية المطلوبة وتتم موافاة الديوان بالقبول بعد استيفاء صاحب العلاقة لضوابط القبول في الجهة التعليمية وبناء عليه يتم اصدار كتاب الموافقة النهائية.

وذكرت الدعيج انه يجب مراعاة اذا كانت الدراسة بجامعات خارج الكويت ان تكون ضمن الجامعات المدرجة بقائمة الجامعات المعتمدة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي ـ وزارة التعليم العالي بالكويت، مبينة أنه سيتم التعميم على الجهات بهذا الشأن.