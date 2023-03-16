عبدالله الراكان



كشف مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عباس السماك عن عقد اجتماع قريب مع ممثلي الادارة العامة للجمارك لتطوير برنامجي «التدقيق الجمركي» و«التفتيش الجمركي».



واشار السماك، في تصريح صحافي امس، إلى أن القبول في برنامجي «التدقيق الجمركي» و«التفتيش الجمركي» متوقف حاليا، متأملا تطويرهما وفقا للمستجدات الحديثة في عالم الجمارك.



واشار إلى أن الفكرة المبدئية لآلية القبول في البرنامجين بعد عملية التطوير بأن يكون دراسة المتدربين في الفصلين الاوليين مقررات دراسية عامة، بينما يتم تخصيص المتدربين وتوزيعهم في احد البرنامجين في الفصلين الثالث والرابع.



وقال «بعد الانتهاء من آلية تطوير البرنامجين، فإننا ننتظر اعلان فتح باب القبول فيهما من قبل الادارة العامة للجمارك مجددا بناء على احتياجات مشاريع الدولة».



وفيما يخص برنامج الامن السيبراني، لفت السماك إلى أن المعهد هو الوحيد الذي ينفذ هذا البرنامج، وتم تخريج اول دفعة منه، حيث لاقى قبولا جيدا من قبل جهات الدولة، موضحا انه «لدينا طلبات عديدة من جهات الدولة ابرزها: وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني مجموعة من مؤسسات الدولة للالتحاق في هذا التخصص».



واوضح ان الامن السيبراني هو من التخصصات المهمة الذي يعني بأمن المعلومات، وخاصة في عالم التكنولوجيا وتطوراتها.



وقال السماك «إن المعهد قام بقبول اعداد تفوق الأعداد المرصودة في الخطة التدريبية للمعهد خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى ان خطة المعهد الموضوعة تقبل 500 متدرب ومتدربة، ولكن تم قبول اعداد اضافية تزيد بـ 300 متدرب ومتدربة.