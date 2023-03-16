أوصى المؤتمر الخليجي الثاني للأمن السيبراني، في ختام أعماله بالكويت، بإطلاق اتحاد خليجي للامن السيبراني لرسم استراتيجية موحدة ووضع السياسات ومتابعة التطورات التكنولوجية بمجال الجرائم الالكترونية والتنبيه منها والحيلولة دون وقوعها.



وقالت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان، في تصريح صحافي، إن المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين خرج بجملة من التوصيات منها اقامة مشاريع حكومية ذات الصلة بحوكمة أمن المعلومات وأنظمة المكافحة الذكية للتهديد السيبراني، فضلا عن ادارة المخاطر والبحث والتطوير وغيرها من المشاريع التي تخلق قاعدة أمنية قوية.



وأشارت الى التوصية بضرورة التوسع في العمل التشاركي في مجال الامن السيبراني مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون وضرورة إعادة صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني بصورة تناسب المتغيرات السريعة للتكنولوجيا وتعالج المشاكل التي نجمت عنها القوانين الحالية.



وأشارت الى أهمية إطلاق المبادرات التعليمية والتدريبية المتخصصة للمساعدة في تأهيل وبناء الكفاءات الوطنية والعمل على ايجاد مناخ مناسب يتبنى المبادرات السيبرانية في دول مجلس التعاون ويعمل على تأهيل وبناء الكفاءات الوطنية المتميزة.



وشددت على ضرورة إعداد رسائل توعوية في مجال الأمن السيبراني وإطلاقها ضمن برامج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون والعمل على تعزيز الثقافة السيبرانية التوعوية ودعوة المؤسسات التعليمية لإدراج مناهج في مجال الأمن السيبراني ضمن المناهج التعليمية بالإضافة إلى وضع خطة ابتعاث في مجال الأمن السيبراني.



وبينت زمان أن المؤتمر أوصى كذلك بضرورة العمل على تعزيز التعاون المشترك في الجوانب الاكاديمية بين مختلف مؤسسات التعليم في دول المجلس لبناء رؤى مشتركة تواجه كل التحديات السيبرانية وتعزيز أوجه التعاون مع مجموعات ومراكز وطنية ودولية لأبحاث الأمن والوكالات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية بهدف التميز في نتائج الحلول الأمنية.



وأشارت الى ان التوصيات شددت على ضرورة اقامة اتفاقيات خليجية لتبادل البيانات الأساسية والعمل على انشاء مركز مشترك لمعالجتها وتحليلها لإثراء صنع السياسات والاستجابات المناسبة للتحركات المستقبلية فضلا عن استبدال التطبيقات الأجنبية المتداولة بتطبيقات محلية لضمان حماية البيانات وخصوصيتها.



وأوضحت أن المشاركين في المؤتمر أوصوا بضرورة تشجيع وتبني مؤسسات الاعمال الصغيرة الخليجية لتقديم خدمات الامن السيبراني للقطاعات المختلفة والعمل على توطين الكفاءات المحلية.