

حياكة السدو من الحرف التي اشتهر بها أهل الكويت قديما وتعبر المرأة من خلالها عن مهارة يدوية فائقة وتعتمد على مواد وأدوات أولية منها وبر الإبل وصوف الماعز والأغنام إضافة إلى الأدوات التي يستخدمها الحرفي وهي المغزل والمخيط والأوتاد الخشبية.



ولأن حياكة السدو تعتبر من أقدم الحرف التقليدية في شبه الجزيرة العربية التي ارتبطت منذ البداية ببيئتها الصحراوية ونمط المعيشة فيها، وحفاظا على هذا الفن من الاندثار، تحرص جمعية السدو الكويتية على إحياء هذا الفن الجميل من خلال تنظيم العديد من ورش العمل لتعليم الأجيال الجديدة فن حياكة السدو.



واشتملت ورشة العمل التي أقيمت أمس على تدريب النساء على أساسيات السدو من لحظة الحصول على الصوف والعمل على النول حتى انجازه في قطع تشبه اللوحات الفنية الإبداعية.