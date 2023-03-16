دعم المشاريع الثقافية المعنية بتنمية ثقافة الطفل وتأسيس منصة رقمية ثقافية موجهة للطفل العربي

خفض إيجارات مواقع المشاريع الأهلية وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاعات الثقافة وتدريبها





اختتمت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الثلاثاء أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي بدورته الـ 28 تحت عنوان «المشاريع الثقافية الأهلية.. قراءة الواقع واستشراف المستقبل» بعدد من التوصيات.



وتخللت الندوة التي جرت على مدى يومين 10 حلقات نقاشية تضمنت عدة محاور منها موقع المشاريع الثقافية الأهلية من الخطة الشاملة للثقافة العربية ودور الثقافة والتنمية الشاملة في العالم العربي ومناقشة المشاريع الثقافية الأهلية.



وشارك في الحلقات النقاشية طيف متنوع من المفكرين والمثقفين والمتخصصين والباحثين في كل مجالات العمل الثقافي من الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي «منظمتي الألكسو واليونسكو».



ونصت التوصية الأولى على مواصلة الحوار على المستوى العربي حول تمكين الدول العربية من الأدوات والموارد الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ الخطة الشاملة للثقافة العربية عبر جدولة لقاءات دورية بين اللجان الوطنية المختصة برعاية منظمة «الألكسو».



أما التوصية الثانية، فنصت على عقد ندوة فكرية لتحديث وتطوير الخطة الشاملة للثقافة العربية على أن تقام في الكويت خلال العام المقبل، فيما نصت الثالثة على ضرورة قيام كيان ثقافي تنسيقي بين الجمعيات الأهلية الثقافية في الوطن العربي وتسمية الكويت مقرا له.



وأشارت التوصية الرابعة الى طرح جائزة عربية تحت مظلة «الألكسو» لتحفيز المشاريع الأهلية الثقافية وحوكمة الشأن الثقافي، فيما شددت الخامسة على دعم وتعزيز المشاريع الثقافية المعنية بتنمية ثقافة الطفل العربي وتأسيس منصة رقمية ثقافية تكون موجهة للطفل العربي تحت مظلة (الالكسو).



وبينت التوصية السادسة على التعاون بين وزارات التربية في الدول العربية لتفعيل الدور الثقافي داخل المؤسسة التعليمية، لاسيما في مراحل التعليم الأساسي، في حين نصت التوصية السابعة على التنسيق مع وزارات الداخلية في الدول العربية لتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية والثقافية لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية في مختلف الدول العربية.



وأكدت التوصية الثامنة دعم الصناعات الإبداعية ذات الجدوى الاقتصادية للمساهمة في تنويع مصادر الدخل كجزء من الاقتصاد الثقافي، فيما لفتت التوصية التاسعة الى أهمية متابعة الاستراتيجيات والبرامج الثقافية المعتمدة وتقييمها سنويا من قبل وزارات الثقافة.



أما العاشرة فأوصت بتأسيس صندوق دعم المشاريع الثقافية الأهلية على أن تشرف عليه وزارات الثقافة بمساهمة من القطاع الخاص ودعم القطاع الثقافي عن طريق ضمان القروض التي تقدمها البنوك للمشاريع الثقافية الأهلية.



وطالبت التوصية بدعم أو خفض إيجارات مواقع المشاريع الأهلية وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاعات الثقافية وتدريبها على أعمال التخطيط الثقافي الفعال عبر إنشاء مراكز تدريب متخصصة مقرها الكويت.



ورفع إعلان التوصيات لوزراء الثقافة العرب لمناقشته ليكون مرجعا لعمل الجمعيات الثقافية الأهلية في الوطن العربي.