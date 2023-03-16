أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني مضي الوزارة في تطبيق خططها الرامية الى التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين.



وأضاف العدواني في تصريح صحافي عقب افتتاحه صالة المراجعين بمنطقة العاصمة التعليمية أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لمتلقي الخدمة بشكل يغنيهم عن المراجعة الشخصية وتكبد عناء الحضور. وأوضح أن التحول الرقمي توجه عالمي لاسيما بعد أن عصفت جائحة «كورونا» بالعالم وتسببت بوقف كل الخدمات في فترة من الفترات، مما يؤكد أهمية توفير البدائل الإلكترونية وعدم الاعتماد الكلي على الوسائل التقليدية.



بدوره، قال المدير العام لمنطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني في تصريح مماثل إن هذه الخدمات تأتي لمواكبة التطور والتقدم والتجديد في منطقة العاصمة التعليمية إذ تم توفيرها للمراجعين بشكل أكثر سهولة ومرونة وفي مكان رحب ويتسع للجميع.



وأضاف الديحاني ان المسؤولية التربوية تحتم علينا بما لا يدع مجالا للشك أن خدمة المراجعين والمواطنين تعتبر واجبا وظيفيا في ظل طفرة تكنولوجيا التعليم.



وذكر أن توفير الموقع والخدمة للمراجعين يسهل من حصوله على الخدمات بوقت قصير ويتماشى مع زمن السرعة والتحدي، مشيرا إلى أن هذه الخدمة لا تقتصر فقط على أولياء الأمور والطلبة وإنما تشمل كل الموظفين والعاملين في منطقة العاصمة التعليمية.



ولفت إلى أن أعمال منطقة العاصمة التعليمية لا تتوقف على خدمة المراجعين بل انها تحمل رسالة تعزيز روح الإبداع والتميز التكنولوجي وغرس ثقافة التعلم الإلكتروني وتسخير المنظومة الإلكترونية في خدمة الجميع.