عاطف رمضان



تفقد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م. ناصر خريبط موقع الفرصة الاستثمارية J3 الواقع في مدينة جابر الأحمد السكنية بحضور بعض قياديي المؤسسة.



وعلى هامش الجولة، قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف م.أنور الحليلة، إن الجولة جاءت لمتابعة مستجدات تطوير وتنفيذ الفرصة الاستثمارية J3.



وكشف الحليلة أن المشروع الاستثماري يتضمن مجمعا تجاريا على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع تقريبا، إضافة إلى 21 عمارة سكنية تحتوي على 204 شقق سكنية بنظام التأجير عن طريق مستثمر المشروع.



وذكر أن الشقق التي سيشملها المشروع تأتي في 3 تصاميم الأول منها بإجمالي 10 شقق بغرفة نوم واحدة، و114 أخرى بنظام غرفتي نوم، علاوة على 80 شقة تحتوي 3 غرف نوم.



وبين ان المشروع سيشمل كذلك 72 فيلا متلاصقة بمساحة 100م2 للوحدة الواحدة ومساحة بناء 320م2 تقريبا، حيث ستكون تلك الوحدات بنظام التأجير عن طريق مستثمر المشروع، مبينا ان الفيلا ستكون بتصميم عصري يتكون من 3 ادوار سكنية.



وذكر الحليلة ان المشروع الاستثماري سيشتمل على تطوير حديقة بمساحة 5 آلاف متر مربع، في حين سيحتوي المجمع التجاري على اكثر من 2300 موقف للسيارات، كما تتضمن العمارات السكنية اكثر من 400 موقف، وموقفين لكل فيلا سكنية، بالإضافة إلى 212 موقفا عاما.



ولفت الى ان مدير عام المؤسسة اوعز الى تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات وتنفيذ المطالبات والتوصيات الخاصة بالأعمال الموقعية تحقيقا لأهداف «السكنية» العامة وتسريعا للانجاز.