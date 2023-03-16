أعلنت جمعية النجاة الخيرية، عن نجاح حملة تخيل لحفر الآبار التي تم إطلاقها في 28 فبراير الماضي، في تحقيق تبرعات بقيمة 660 ألف دولار. وقال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب، إن الحملة شهدت تفاعلا مميزا من المحسنين، حيث ساهم فيها أكثر من 10 آلاف متبرع من داخل الكويت وخارجها، وواكب انطلاقها سفر وفد من جمعية النجاة للصومال لافتتاح عدد من الآبار الارتوازية وتوزيع المساعدات والسلال الغذائية على المتضررين من الجفاف.



وأكد الشهاب على الدور الكبير لكل من وزارتي الشؤون والخارجية في انجاح الحملة، حيث وفرت وزارة الشؤون التصاريح اللازمة لإطلاقها، وتقدم وزارة الخارجية الدعم والمساندة الكاملة لوفود جمعية النجاة خلال رحلاتها لتفقد وافتتاح المشاريع الخيرية، بالإضافة الى إشرافها الكامل على التنفيذ.



وأشار الشهاب إلى أن التبرعات الموجهة للحملة ستسهم في توفير المياه العذبة للمحرومين منها في 10 دول، وأن هذه الحملات تعد استمرارا لأعمال الكويت الخيرية ونجاحاتها الإنسانية حول العالم.