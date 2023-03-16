حنان عبدالمعبود



كشف أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د.خالد الصالح عن تنفيذ وإنجاز 18 دورة تدريبية، تهدف إلى التعرف على العلامات الأولية لأمراض السرطان، وذلك ضمن برنامج مكثف رعته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بداية من شهر يناير حتى مارس 2023. وقال د.الصالح، في تصريح له، إن أمانة الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان أنجزت تلك الدورات قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تم تدريب أكثر من 320 متدربا من أطباء الرعاية الأولية، وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية بالتعاون مع الإدارات المختصة بوزارة الصحة. وأضاف: ان هذه الدورات التدريبية تحقق نقلة في رفع مستوى الثقافة الصحية تجاه أمراض السرطان في الكويت لدى الفئة المستهدفة بالتدريب، وتكسبهم الخبرة اللازمة للتعرف على العلامات الأولية للأورام، مما يقلص الفترة الزمنية بين اكتشاف الورم وتحويل الحالة للجهة المختصة لاتخاذ اللازم، وهو ما يقلل أعداد حالات القدوم المتأخر. وأشار د.الصالح إلى أن هذه الدورات انطلقت منذ نحو 12 عاما بتعاون ناجح مع الحملة الوطنية للتوعية من السرطان (كان).