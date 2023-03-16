أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته السنوية أسبوع نادي التسويق الطلابي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وبهذه المناسبة، تواجد البنك التجاري في جامعة الخليج من خلال جناح له في فعاليات «أسبوع نادي التسويق الطلابي» المقام في حرم الجامعة، حيث تم تعريف الطلبة والطالبات بمزايا حساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما. وقد استقبل فريق المبيعات والتسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد الطلبة والطالبات للإجابة عن استفساراتهم حول مزايا حساب «YOU» والفعاليات التي ينظمها البنك لأصحاب هذا الحساب، وذلك في لقاء مباشر بين فريق التسويق والطلبة، حيث قدم البنك هدايا للطلبة الراغبين في فتح الحساب ومنحهم فرصة للحصول على كوبون مشتريات بقيمة 5 دنانير.