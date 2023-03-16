محمد راتب



أكدت د.حصة المطوع الموجه الفني العام للتربية الفنية بوزارة التربية، أن المعرض الفني المقام تحت شعار «عبق» في ثانوية مرشد سعد البذال تظاهرة فنية، بما يحمله من حجم الأعمال المشاركة والمبتكرة لمعلمي ومعلمات التربية الفنية في 120 مدرسة مشاركة بـ 140 عملا مبتكرا باستخدام جميع الوسائل والخامات. وذكرت د.المطوع، خلال انطلاقة المعرض برعاية جمعية مشرف التعاونية وبحضور الموجه الفني الأول في التربية الفنية بمنطقة مبارك الكبير والفروانية التعليمية فهد العيسى، وموجهة التربية الفنية في منطقة الفروانية التعليمية شيماء البلوشي، أن هذه الأنشطة ليست بغريبة على منطقة الفروانية التعليمية بقياداتها ومدير المنطقة التعليمية والتوجيه الفني والموجه الأول وجميع الموجهين والمعلمين والمعلمات والطلبة، موضحة أن معرض هوايات معلم له قيمة فنية عالية بحجم المشاركة والأعمال المميزة المقدمة. وذكرت أن المعرض متنوع في الإعداد والأفكار والتنفيذ والإخراج بإشراف موجهي التربية الفنية وبقيادة الموجه الأول بالإنابة فهد العيسى. بدوره، قال الموجه الفني الأول في التربية الفنية بمنطقة مبارك الكبير والفروانية التعليمية فهد العيسى، إن المعرض عام، وقد حرصنا على إشراك جميع المدارس في الفروانية التعليمية بمختلف المراحل. من جهته، ذكر الموجه الفني في منطقة الفروانية التعليمية خالد الشطي، أن المعرض سنوي يتم تنظيمه، وجاءت تسميته «عبق» لترسيخ التاريخ وتأصيله في الأذهان والعقول وسيستمر لأسبوع.