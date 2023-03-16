الكوهجي: «الوطني» فرصة مثالية للشباب الطموح الساعي لبناء مسيرة مهنية ناجحة ومستدامة

نفخر بأن يكون «الوطني» جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين الكويتيين حديثي التخرج

مشاركة البنك في المعارض الوظيفية تبرهن على حرصه الدائم والراسخ على دعم فئة الشباب



تأكيداً على حرصه المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، شمل بنك الكويت الوطني برعايته المعرض الوظيفي الرابع والعشرين لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والذي أقيم على مدار 3 أيام خلال مارس الجاري.



ويهدف البنك من خلال رعاية المعارض الوظيفية للشباب إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية.



وشهد جناح «الوطني» في المعرض إقبالا كبيرا من المشاركين، حيث قام موظفو الموارد البشرية للمجموعة بالرد على كافة الاستفسارات المطروحة من قبل المشاركين الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع هؤلاء الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دورا كبيرا ومحوريا في تنمية الاقتصاد الكويتي.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: «نسعى دائما إلى تعزيز ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي من خلال المشاركة في المعارض الوظيفية، حيث تعد هذه المعارض بمنزلة منصة رائدة لاستقطاب العمالة الوطنية من الشباب الطموح الذي يسعى لبناء مسيرة مهنية ناجحة ومستدامة».



وأضافت: «نفخر بأن يكون الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج، لما يتمتع به البنك من ثقافة بيئة عمل فريدة وقوية تساهم في التطور المهني بصورة مستمرة تساعد الشباب على تبوؤ مناصب قيادية في المستقبل».



وأشارت الكوهجي إلى أن مشاركة البنك في المعارض الوظيفية تبرهن على حرصه الدائم والراسخ على دعم فئة الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم واستقطاب أفضل الكفاءات الكويتية إلى القطاع المصرفي.



وأكدت على أن «الوطني» يواصل سعيه الدؤوب نحو تكريس ريادته كأكبر مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الطاقات البشرية الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل المصرفي لدعم عجلة الإنتاج وبناء مستقبل مستدام للاقتصاد الكويتي.



ويتمتع بنك الكويت الوطني بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين، حيث ترتكز استراتيجية البنك في التوظيف إلى جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج.