ليلى الشافعي



اختتم بيت الزكاة الكويتي أمس ملتقى «فقه الزكاة» لأجهزة وصناديق الزكاة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمها البيت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد خلال فترة من 13 إلى 15 الجاري بحضور عدد من ممثلي عن أجهزة الزكاة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت، إضافة الى حضور دولة الامارات ومملكة البحرين عن بعد عبر البث المباشر. وتحدث في الملتقى د.خالد العتيبي رئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وعضو الهيئة الشرعية د.محمد الفزيع اللذين شاركا في الملتقى الذي ناقش قضايا «فقه الزكاة» ومقاصد الشريعة فيها ودور العمل الخيري في دعم فريضة الزكاة. وشكر د.الفزيع الحضور على مشاركتهم في هذا الملتقى، آملا الاستفادة منه.