استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه امس مديرة مدرسة فاطمة بنت اليمان المتوسطة بنات بمنطقة الزهراء د.وفاء سلمان العريعر، بمناسبة فوزها في منافسات «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم» للأداء التعليمي المتميز (على المستوى الخليجي)، وذلك خلال دورتها الخامسة والعشرين للعام الدراسي 2022/2023. وأعرب الشاهين - في بيان صادر من مكتبه - عن فخره بالإنجاز الذي حققته د.وفاء العريعر بفوزها بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم (فئة الإدارة المدرسية المتميزة) في الدورتين 21 و25، وحصول مدرستها على شهادة الآيزو رقم 2018/21001 في الاعتماد الأكاديمي كأول مدرسة في الكويت تحصل على هذه الشهادة.



وأكد الشاهين ضرورة تقديم كامل الرعاية والدعم للمتميزين في الميدان التربوي ومساعدتهم لأداء دورهم العلمي والتربوي المهم والمساهمة في إصلاح وبناء المجتمع.



وتوجه الشاهين بالشكر إلى مديرة المدرسة على جهودها المخلصة في الارتقاء بالمستويين التعليمي والإداري داخل المدرسة، متمنيا لها ولأركان الإدارة التربوية كافة في المدرسة المزيد من التميز والإبداع، كما ثمن جهود المشاركين والقائمين على المسابقة.