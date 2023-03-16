محمود عيسى



أكدت مجلة «ميد» ان المشاريع التجريبية لخطة الإصلاح البيئي في الكويت قد اكتملت، وبالتالي فإنها باتت على وشك أن تعالج خمس حزم عمل ما مجموعه 13 مليون متر مكعب من التربة الملوثة بالنفط.



وبحسب ما نقلته المجلة عن مصادر صناعية مطلعة، فقد تم الانتهاء بنجاح من جميع المشاريع التجريبية الخمسة التي تمت بعد ترسية العقود لخطة استصلاح بقيمة 949 مليون دولار، حيث يتكون المشروع من حزمتي أعمال في شمال البلاد و3 حزم في جنوبها، فيما تعرف الحزمتان الموجودتان في شمال البلاد مجتمعتين باسم مشروع شمال الكويت للتنقيب والنقل والمعالجة، بينما تعرف الحزم الـ 3 في جنوب البلاد مجتمعة باسم مشروع جنوب الكويت للتنقيب والنقل والمعالجة. وأضافت المجلة ان الحزم الخمس مجتمعة ستعالج ما يصل إلى 13 مليون متر مكعب من التربة الملوثة، حيث تم توقيع عقود حزم المشروع في يوليو 2021 بعد أن تمت ترسيتها من قبل شركة نفط الكويت، وتضمنت المرحلة التجريبية للعقود اختبار وتقييم فعالية تقنيات تنظيف التربة الملوثة بالنفط، والتي تشمل غسل التربة ميكانيكيا بالإضافة إلى المعالجة الحيوية والإصلاح البيولوجي.



وقال أحد المصادر لمجلة ميد: «لقد وصل جميع المقاولين بنجاح إلى المرحلة الأولى، وقد حصلوا الآن على الضوء الأخضر من شركة نفط الكويت للمضي قدما».



وكانت مجلة «ميد» قد ذكرت في سبتمبر من العام الماضي أن الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات أصبحت أول مقاول يجتاز عملية اختبار المشروع التجريبي كجزء من المرحلة الأخيرة من برنامج معالجة التسرب النفطي في البلاد الذي وضعته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد أن دخلت الشركة المذكورة في شراكة مع شركة التميز السعودية للتكنولوجيا للعمل على إنجاز المشروع، وسيشمل النطاق الإجمالي لعقدها البالغ 188 مليون دولار معالجة 2.6 مليون متر مكعب من التربة الملوثة.



وقد فازت شركة خالد علي الخرافي وإخوانه باثنين من العقود الأربعة الأخرى بالشراكة مع شركة «لامور» الفنلندية المتخصصة في التعامل مع التلوث النفطي وإدارة النفايات ومعالجة المياه.