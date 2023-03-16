

الدوحة - فريد عبدالباقي



يشارك وفد من الاتحاد القطري لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم كونغرس 73 والمقرر عقده اليوم في العاصمة الرواندية كيغالي.



ويترأس الوفد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد هاني طالب بلان، فيما يضم كلا من الأمين العام للاتحاد منصور محمد الأنصاري، ورئيس قسم العلاقات الدولية محمد فخرو.



وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أهمها انتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للفترة من 2023 حتى 2027، ومناقشة المقترحات المقدمة من قبل الاتحادات الأعضاء والمجلس خلال المدة المنصوص عليها في المادة 28 الفقرة 1 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي.