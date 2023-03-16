

استدعى مدرب السويد ياني أندرسون مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعمر الـ 41 إلى صفوف المنتخب المدعو إلى خوض مباراتين ضد بلجيكا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.



ويعود زلاتان الى صفوف المنتخب بعد غياب دام 9 أشهر إثر إصابة في الركبة، علما ان منتخب بلاده غاب عن النهائيات الأخيرة لمونديال قطر.



وقال أندرسون في بيان: «خاض زلاتان 3 مباريات بديلا في صفوف ميلان ويشعر بأنه في حالة بدنية جيدة على الرغم من ابتعاده عن الملاعب فترة طويلة».



وأضاف: «من وجهة النظر هذه أعتقد أنه يستطيع المساهمة ليس فقط على أرضية الملعب بل أيضا خارجه».



وإذا قدر لإبراهيموفيتش أن يخوض بضع دقائق خلال المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده فسيحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب سنا يخوض مباراة في التصفيات الأوروبية والمسجل باسم الحارس الإيطالي الشهير دينو زوف قائد منتخب بلاده بطل العالم عام 1982، وذلك بحسب موقع «ترانسفر ماركت».



وفي حال بلغت السويد النهائيات المقررة العام المقبل في ألمانيا، يستطيع إبراهيموفيتش تحطيم رقم قياسي آخر، بأن يصبح أكبر لاعب سنا يخوض النهائيات القارية، والذي يحمله حاليا حارس مرمى المجر غابور كيرالي بعمر الـ 40 عاما.



وكان إبراهيموفيتش (62 هدفا في 121 مباراة دولية) أعلن العام الماضي أنه يريد مواصلة اللعب «مادمت قادرا على ذلك»، مشيرا إلى أن فكرة الاعتزال «ترعبه».



وتلعب السويد في المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات استونيا والنمسا، علما ان بطل ووصيف كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى النهائيات.