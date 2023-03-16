

أكد فارس نادي حولي للفروسية، شاكر جمال الكاظمي أن الفروسية الكويتية تسير في الطريق الصحيح، وهناك اهتمام كبير بالفرسان في ظل الإدارة المميزة للاتحاد الكويتي للفروسية بقيادة الرياضي المخضرم مسعود جوهر حيات وأعضاء مجلس الإدارة.



وأوضح الكاظمي أن هناك تطورا كبيرا في مستوى الدوري الكويتي للفروسية للموسم الثاني على التوالي وهناك منافسة حماسية كبيرة بين جميع فرسان الأندية المحلية لتحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا لدى الفرسان بمستقبل هذه الرياضة النبيلة في ظل القيادة المميزة من الاتحاد الكويتي للعبة.



وتقدم الكاظمي بالشكر إلى والده ووالدته على دعمهما الكبير وغير المحدود له في رياضة الفروسية منذ أن دخل هذا المجال في العام 2012 وهو في عمر 23 عاما على صهوة جواده «دوفلجي» وأن معظم فرسان الكويت يرون في هولندا مكان مميزا لإقامة معسكرات خارجية طويلة استعدادا للبطولات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى معسكرات في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.



كما تقدم الكاظمي بجزيل الشكر إلى شركات القطاع الخاص على الدعم الكبير المقدم لهذه الرياضة الذي يأتي بالتوازي مع الدعم الحكومي المتمثل في الهيئة العامة للرياضة، وهناك بطولات تحمل أسماء شخصيات منذ سنوات في الموسم الرياضي المحلي، وهناك أيضا بطولات دولية يقوم بدعمها ورعايتها القطاع الخاص، الأمر الذي أثلج صدور الفرسان والفارسات.



يذكر أن الفارس شاكر الكاظمي واحد من أهم الفرسان الكبار الذين ينافسون بقوة في البطولات محليا وخارجيا، حيث سبق أن فاز بلقب بطولة «السكب» لقفز الحواجز وبطولة مركز الكويت للفروسية، وحقق نتائج طيبة في معظم البطولات التي يشارك فيها محليا وخارجيا.