

استنكر عدة من لاعبي كرة قدم في البرازيل عملية احتيال مزعومة بالعملات المشفرة تسببت بخسارتهم لأموال طائلة، في قضية تصدرت عناوين الصحف الرياضية المحلية في الأيام الأخيرة.



وقال غوستافو كاربا لاعب وسط نوتنغهام فوريست الإنجليزي في رسالة صوتية على تطبيق «واتساب» نقلته قناة «غلوبو»: «رأيت الكثير من الحمقى يتعرضون لعمليات احتيال، لكن أن أرى نفسي في موقف مماثل هو أمر مروع».



وقدم كل من كاربا وزميله السابق في نادي بالميراس، الظهير مايكي شكوى في نوفمبر، بعد إحرازهما معا لقب الدوري البرازيلي، اذ يتهمان شركة «إكس لاند» بالاحتيال بعد ائتمانها بجزء كبير من ثروتهما، من خلال إغرائهما بالحصول على فائدة تصل إلى 5% في الشهر الواحد.



ويقول كاربا (29 عاما)، أفضل لاعب في الدوري البرازيلي الموسم الماضي، انه استثمر 6.3 ملايين ريال (نحو 1.2 مليون دولار) ومايكي 4 ملايين (نحو 760 ألف دولار).



وكشف المحقق في القضية فينيسيوس سالفا لقناة غلوبو: «هناك مؤشرات قوية في حدوث احتيال».



ويؤكد اللاعبان قيامهما بالاستثمارات بناء على توصية من زميلهما السابق في بالميراس، المهاجم ويليان بيغودي الذي يحمل راهنا ألوان فلوميننسي في ريو دي جانيرو.



ويبدو أن «إكس لاند» مرتبطة بشركة لإدارة الثروات أنشأها ويليان بيغودي.



بدوره، ينفي المهاجم البالغ 36 عاما أي مخالفات مدعيا انه وقع أيضا «ضحية» إكس لاند. وكتب على «انستغرام» مؤكدا انه خسر 17.5 ملايين ريال (نحو 3.3 ملايين دولار) في هذه القضية.



وأعلنت إكس لاند التي اتخذت من برازيليا مقرا لها، إفلاسها في نوفمبر، ملقية باللوم في خسائرها على تلك التي تعرضت لها منصة «أف تي أكس» إحدى الأكبر في صناعة العملات المشفرة في البلاد.