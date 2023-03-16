

تستكمل على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية فعاليات كأس المغفور له الشيخ صباح السالم الحمود السنوية للرماية وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة واسعة من رماة النادي ورماة الحرس الوطني الكويتي في مسابقات رمايات (التراب والسكيت المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م ورماية البندقية 50م ورماية المسدس 25م ورماية القوس والسهم الأولمبي) للرجال والسيدات.



كما أعدت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات، وقد تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا من السبت الماضي فيما أغلق باب التسجيل مساء الثلاثاء الماضي، حيث تم إجراء القرعة وتوزيع المجموعات لمنافسات أسلحة الخرطوش ومنافسات أسلحة الرصاص ومنافسات رماية القوس والسهم.



وبهذه المناسبة، أكد أمين السر المساعد بنادي الرماية م.محمد مسفر الغربة أن كأس الشيخ صباح السالم الحمود السنوية للرماية لها مكانة خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية ويحرص النادي على تنظيمها سنويا.



وقال إن اليوم الخميس سيشهد نهائي سكيت للرجال، وكذلك نهائي مسابقة المسدس 10م للرجال والسيدات، على أن تستكمل غدا الجمعة مسابقات السكيت للسيدات والتراب للرجال والسيدات والبندقية 50م 3 أوضاع للرجال ومسابقات القوس والسهم الأولمبي، فيما سيشهد يوم السبت الجولات النهائية لجميع المسابقات وإعلان الفائزين والفائزات، فيما سيقام حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز بعد غد السبت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي في تمام الساعة السادسة مساء.